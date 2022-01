Saiba quantas crianças poderão se vacinar contra COVID-19 em Minas e em BH

Adolescentes a partir de 12 anos já foram vacinados e agora crianças entre 5 e 11 anos esperam a vez (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 6/9/21 )









Crianças em Minas Gerais

Segundo projeções do IBGE de 2018 (últimas publicadas), dos 5 aos 11 anos seriam 1.846.030 em Minas. São crianças que podem se livrar de fazer parte do triste número de mortes por COVID no estado.



Nessa faixa etária, foram seis vidas perdidas em 2020 e o dobro em 2021, de acordo com dados do e-SUS Notifica, até 27 de dezembro do ano passado.





O número de casos no estado é preocupante. Foram mais de 34 mil crianças infectadas em Minas Gerais somente em 2021. Isso representa mais que todos os estados da Região Norte juntos (27.058) e que a Região Centro-Oeste também (33.511).





Os dados foram apresentados ontem durante coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, mas ainda não foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde MG (SES-MG).





Na capital mineira





"Se recebermos do Ministério da Saúde este quantitativo total de doses, vamos vacinar todas as crianças em sete dias. Inclusive, com perspectiva de abertura de ponto de vacinação no sábado", explica o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. A prefeitura de Belo Horizonte começou a preparar um esquema especial para a vacinação das 193 mil crianças entre 5 e 11 anos na cidade, inclusive com abertura de novos pontos de vacinação.





O planejamento do município prevê a imunização das crianças em conjunto com as demais faixas etárias que já estão no prazo para receber a dose de reforço. A prefeitura entende que, caso receba do Ministério da Saúde um quantitativo inferior de doses, fará a convocação das crianças de forma escalonada.





“É muito importante que as crianças recebam a vacina antes do início das aulas. Sabemos que a primeira dose já oferece uma importante proteção. Estamos presenciando um aumento no número de casos de doenças respiratórias e quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação de vírus”, acrescenta o secretário.

Belo Horizonte já atingiu 100,5% da população acima de 12 anos com primeira dose e dose única. Já com a segunda dose e dose única o índice chega a 93%, e 24,2% com dose de reforço ou dose adicional.





Como vai funcionar





O ministério também recomendará uma ordem de prioridade, privilegiando as crianças com comorbidades e com deficiências permanentes; indígenas e quilombolas; crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da COVID-19; e em seguida crianças sem comorbidades.

O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. O tempo é superior ao previsto na bula da vacina da Pfizer. Na indicação da marca, as duas doses do imunizante poderiam ser aplicadas com três semanas de diferença. Assim como ocorreu com o público a partir dos 12 anos, a vacinação será feita por faixa etária.