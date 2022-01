Em BH, população procura por vacina contra gripe e COVID-19 ao mesmo tempo

Alta procura de vacinacao contra gripe nos Postos de Saude da capital. Na foto, a Professora Gislaine de Cassia Azevedo que aproveitou a ida ao Posto de Saúde do Pompeia, tomou a terceira dose contra a Covid-19 e ao mesmo tempo a dose contra a gripe. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )



Em meio ao surto de gripe e aumento na transmissão do coronavírus, Belo Horizonte tem vacinado pessoas contra a influenza e também contra a COVID-19. A procura tem sido feita pela população que tem medo de ficar doente e fazer parte das filas de hospitais a procura de atendimento médico.





A professora Gislaine de Cássia Azevedo, de 49 anos, foi ao Posto de Saúde do Bairro Pompeia, Região Leste de BH, com a intenção de tomar a dose de reforço contra a COVID-19 e chegando lá, descobriu que já podia se imunizar contra a influenza simultaneamente.









Decisão certeira, pontua Gislaine. “Agora com essa epidemia que está dando, caiu a oportunidade e aproveitei pra fazer as duas de uma vez só. Só a vacina que dá imunidade que a gente precisa. Foi ótimo tomar as duas. Eu saí com os dois braços premiados, graças a Deus”, termina a professora dando lição para a população: “quem tiver com vacinação atrasada, principalmente agora, que vá se vacinar.”





Vacina contra gripe

Em nota, a prefeitura reforçou que as vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as doses do município já foram distribuídas e estão disponíveis nos Centros de Saúde. “Podem ocorrer faltas pontuais. Quando isso acontece, as unidades fazem remanejamento de doses para reabastecimento dos estoque”, afirma o texto.





De acordo com a pasta, a vacina que está sendo aplicada faz parte da campanha de vacinação contra a Gripe de 2021, que foi iniciada em abril. Para a campanha de 2022, o município aguarda definição da data e envio de doses pelo Ministério da Saúde.





Em 2020, 95,1% do público-alvo foi imunizado. A prefeitura não informou os números da abrangência atualizados.





Fases da campanha

A vacina contra a Gripe segue disponível para a população nos Centros de Saúde da capital. Os horários e endereços podem ser verificados pelo Portal da PBH.





A primeira fase da campanha teve a convocação de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde.





Já a segunda fase foi destinada aos idosos com 60 anos ou mais e professores.





A terceira e última fase contemplava pessoas com comorbidades – incluindo os hipertensos leves –, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança, de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários de prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade.





Depois disso, a vacinação foi liberada para toda população de BH.