Falta de Tamiflu, remédio usado contra a gripe, preocupa SMS em Timóteo

O surto de influenza na região do Vale do Aço tem preocupado a Secretaria de Saúde de Timóteo (SMS), cidade que tem apresentado um grande número de casos. A SMS informou que os pacientes diagnosticados com a doença e que estão com a receita com a prescrição do Tamiflu, não estão encontrando esse medicamento, nem nas unidades de saúde, nem nas farmácias comerciais.

Para resolver o problema, a SMS acionou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio de ofício encaminhado na segunda-feira (3/1) à Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano. Neste ofício, foi solicitada urgência no envio do Tamiflu, nome popular do medicamento Oseltamivir.

O Tamiflu é indicado especialmente no tratamento de pacientes de grupos de risco, infectados pelo vírus da influenza, idosos, crianças, gestantes, portadores de doenças crônicas como o diabetes e insuficiência renal. Outros pacientes que precisam do Tamiflu, segundo a SMS, são os transplantados, soropositivos e pessoas que estão em tratamento contra o câncer, que fazem quimioterapia e costumam desenvolver complicações graves quando contraem gripe.

Segundo a secretaria, com o aumento da circulação do vírus da influenza, muitas pessoas têm procurado as unidades de saúde e a UPA 24 horas para receber atendimento médico. Embora o medicamento seja prescrito pelos médicos, ele desapareceu das prateleiras em virtude do crescimento exponencial da demanda pelo medicamento.

Em função disso, a SMS cobrou uma ação mais rápida da SES/MG, que prevê a chegada do medicamento em Timóteo a partir de 20 de janeiro. A SMS está orientando a população que mantenha as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e o vírus da influenza, fazendo o uso de máscara facial, lavando as mãos constantemente com água e sabão ou higienizando com álcool em gel, e evitando as aglomerações.