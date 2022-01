Casos de gripe H3N2 mais do que dobram em uma semana em Minas Gerais

Gripe: Em 79 municípios mineiros, há doentes infectados pela chamada cepa "Darwin (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

A escalada dos casos de gripe segue preocupando as autoridades em terras mineiras. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os diagnósticos de Influenza A H3N2 aumentaram 107% no período de uma semana no estado - ou seja, mais do que dobraram.