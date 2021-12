Patos de Minas vive surto de gripe e médico pede cautela no réveillon

A coriza, nariz escorrendo, é o principal sinal da gripe (foto: Pixabay)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, ficou lotada no domingo, segunda e na terça-feira (28/12). Centenas de patenses procuraram atendimento médico por causa de sintomas gripais. Segundo a prefeitura, os pacientes sintomáticos foram submetidos ao teste de COVID-19 e eles indicaram que praticamente todos os casos são de gripe.

Na segunda-feira, o tempo de espera na UPA chegou a cerca de três horas. Segundo o governo municipal, até 24 de dezembro a demanda estava estável, sem grandes filas, contudo houve um crescimento exponencial após o feriado. Houve relatos de demora no atendimento também nos hospitais particulares.

A UPA adota o Protocolo de Manchester para classificar os pacientes de acordo com a gravidade dos sintomas, ou seja, os mais graves são atendidos primeiro.

A prefeitura recomendou que pacientes com sintomas leves procurem a Unidade de Saúde da Família (USFs) nos respectivos bairros.

Patos de Minas não dispõe, no momento, de testes para detecção da influenza (H1N1), mas devido à escalada de casos, eles serão adquiridos o mais rápido possível. Já o exame para detecção da nova cepa, H3N2, é feito em laboratório.



Existe um caso suspeito na cidade, trata-se de uma paciente que está internada na UTI. O material biológico já foi coletado e enviado para FUNED (Fundação Ezequiel Dias) em Belo Horizonte.

Outra recomendação é de que a população se vacine contra a gripe. Ele está disponível para todos, independente da idade, nos postos de saúde (7h30 às 16h30) e no ginásio do UNIPAM (8h às 18h).

COVID-19

Na tarde desta quarta-feira (29) a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um boletim epidemiológico extraordinário alertando para o aumento de casos de COVID-19.



Regularmente o boletim é divulgado apenas uma vez por semana, na segunda-feira, mas devido ao crescimento de infecções houve uma nova edição. Em relação ao boletim anterior são 47 pessoas a mais positivadas. Não houve confirmação de mortes e não havia pacientes locais internados.

População deve tomar cuidado com o réveillon, alerta médico

Com a proximidade do réveillon surge a dúvida: é necessário retornar com o isolamento social? O médico de família, Dr. Everton Silva diz que cada cidadão deve analisar os riscos.

Segundo o médico, existe uma janela de cerca de dois dias entre o contágio e os sintomas da gripe. Neste período a pessoa pode transmitir o vírus às demais.

Pessoas que utilizam ônibus e avião ou ficam em ambientes com aglomeração são mais suscetíveis a contrair o vírus. Para Everton Silva, o ideal é evitar aglomerações.

A pessoa que apresentou algum sintoma, como coriza, dor no corpo, dor de garganta ou mal estar deve evitar as festas para não contaminar o próximo. "Esse sintomático deve fazer o isolamento, já que ele pode transmitir o vírus", destaca o médico.

Everton Silva relembrou a importância da máscara de proteção. Ela protege contra todos os tipos de vírus, incluindo o da gripe. O uso do dispositivo é uma forma eficaz de prevenir o contágio. "Inclusive o surto de gripe veio justamente no período que houve o relaxamento das regras sanitárias", enfatiza.

Aqueles que forem comemorar o réveillon devem adotar medidas como o uso da máscara (quando possível) e dar preferência por ambientes abertos.

Quais os principais sintomas da gripe?

Febre; Dor de garganta; Tosse; Dor no corpo; Dor de cabeça.

Adulto - O quadro clínico em adultos sadios pode variar de intensidade.

Criança - A temperatura pode atingir níveis mais altos, sendo comum o achado de aumento dos linfonodos cervicais e também podem fazer parte os quadros de bronquite ou bronquiolite, além de sintomas gastrointestinais.

Idoso - quase sempre se apresentam febris, às vezes, sem outros sintomas, mas em geral, a temperatura não atinge níveis tão altos.

Como prevenir a gripe (influenza)?

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A vacina é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina contra a gripe.

Devido a essa mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe. Por isso, todo o ano, o Ministério da Saúde realiza a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Este imunobiológico oferecido no Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul.

O que é a H3N2?

O vírus H3N2 é um dos subtipos do vírus Influenza A, que é um dos principais responsáveis pela gripe comum, conhecida como gripe A, e pelos resfriados, uma vez que é muito fácil de ser transmitido entre pessoas por meio das gotículas liberadas no ar quando a pessoa gripada tosse ou espirra. Os sintomas da nova cepa são idênticos ao da gripe comum.