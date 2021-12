Kalil: 'Temos que seguir o exemplo do que foi feito na pandemia'

Kalil garantiu ampliação do funcionamento das unidades de saúde e contratação de mais funcionários (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



“Temos que seguir o exemplo do que foi feito na pandemia e tentar colar numa forma mais rápida possível para que o problema seja amenizado. Sempre disse que a saúde tem problemas, mas vamos resolvê-los”, afirmou Kalil, em entrevista coletiva na Secretaria Municipal de Saúde.

“É importante esclarecer que estamos atentos e trabalhando para resolver essa questão, como outro problema na prefeitura. O poder público tem a obrigação de tentar resolver o problema”, afirmou o prefeito, que esteve ao lado do secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e da secretária adjunta de Saúde, Taciana Malheiros.

Jackson Machado orientou que a população procure inicialmente os postos de saúde para casos mais leves da Influenza, deixando as Unidades de Pronto-Atendimento para os problemas mais sérios.

“Não podemos deixar que pessoas fiquem sem atendimento. não aconteceu na covid e certamente não vamos deixar que aconteça com a Influenza”, afirmou o chefe da pasta.

Em dezembro, a capital mineira teve um aumento de 46% nos casos sintomáticos respiratórios, saindo de 2 mil para mais de a 3,5 mil. Nesse período, a demanda de leitos para internação ampliou em 75%. Segundo a prefeitura de BH, 75,1% dos casos poderiam ser atendidos nos postos de saúde.

Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, houve aumento das internações principalmente pediátricas e com circulação de várias tipagens virais.





A prefeitura anunciou também que todas as pessoas que necessitarem de atendimento serão testadas com o antígeno. Grávidas, puerperas e pessoas com necessidade especiais farão também o PCR.

"Nesse momento, a preocupação não é a COVID-19. Temos certeza que muitos casos suspeitos serão descartados para COVID", assegurou Jackson.