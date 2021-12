'Deveriam acreditar fortemente no que a ciência diz', afirma vacinada em BH

Fila em posto de vacinação no formato drive-thru na UFMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os convocados para tomar a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em BH nesta quarta-feira (29/12) sao os belo-horizontinos de 42 a 49 anos, com comorbidades.

"É uma sensação de alívio e ao mesmo tempo de pesar, ao pensar nas pessoas que não tiveram a mesma chance de se proteger contra o vírus", comenta a socióloga Ana Flávia Martins Machado, de 48 anos, que tem diabetes e se vacinou no posto da UFMG.

Socióloga Ana Flávia Martins Machado, de 48 anos, tem diabetes e tomou a dose de reforço (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



"Acho que as pessoaa deveriam acreditar fortemente no que a ciência diz, para a gente conseguir se livrar do vírus. É importante compreender que a prevenção e uso das medidas de proteção é um ato de pensar no coletivo também", completa Ana Flávia.

Indagada se acha que a nova variante pode gerar uma nova pandemia, a socióloga afirmou ter muito receio. "Não sei dizer se ela poderia explodir como no ano passado. Mas acredito que um jeito de combater o vírus é a conscientização das pessoas em tomar as vacinas e continuar seguindo as medidas de segurança."

Para se vacinar é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

Os critérios e orientações para aplicação da vacina contra COVID-19 em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas estão disponíveis no portal da Prefeitura.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.





Para saber os postos de vacinação disponíveis para a dose de reforço, basta acessar este link

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas devem sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz