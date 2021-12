COVID-19: Minas tem 130 casos confirmados da variante ômicron

Pandemia do coronavirus - COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas tem 130 casos confirmados da variante Ômicron até nesta quarta-feira (29/12) e outros 14 casos estão sendo investigados com suspeita da nova cepa. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

De acordo com a SES-MG, entre os casos positivos do estado, há registros de pacientes sem histórico de viagem internacional ou contato com caso confirmado da nova variante ou algum viajante que tenha chegado do exterior.

Com o número de confirmações e a distribuição dos casos por território, já é possível afirmar que existe transmissão comunitária da variante Ômicron no estado.

A idade das pessoas cujos casos de ômicron foram confirmados no estado varia entre 05 e 68 anos, com mediana de 36 anos. São 69 casos no sexo feminino (53,1%), 60 casos no sexo masculino (46,2%) e um sem informação (0,8%).

Todos os casos são leves, sem necessidade de internação hospitalar, apenas com isolamento domiciliar, cumprindo os protocolos de saúde e sanitários.

A SES-MG enfatiza a importância da vacinação contra COVID-19 (esquema completo e dose de reforço), bem como as recomendações sanitárias, como usar corretamente as máscaras, lavar as mãos com frequência e evitar aglomerações.

