Lavras confirma casos da variante ômicron em grupo de empresários

Variante ômicron é confirmada em três moradores de Lavras (foto: Reprodução/Internet)

A Prefeitura Municipal de Lavras, no Sul de Minas, confirmou três registros da variante ômicron na cidade. O caso aconteceu depois que um grupo de empresários, acompanhado de familiares, viajou para Cancún, no México.

De acordo com a prefeitura, um grupo de empresários viajou para Cancún no México e retornou para Lavras com sintomas gripais. “Eles fizeram o teste antigênico em laboratório particular. Destes, inicialmente, apenas os adultos tiveram o resultado positivo para a COVID-19”, diz a nota.

Na sequência, a Vigilância Epidemiológica coletou amostras dos pacientes para o teste RTqPCR pelo LabCovid/UFLA. De acordo com a prefeitura, de oito coletas, cinco testaram positivo para a COVID-19. “Também foram realizados testes para pesquisa genômica, pelo grupo Nupeb e pelo Meblab, em que identificaram a variante ômicron em três pacientes”, afirma.



Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde está monitorando os pacientes e mantém o alerta de cuidado neste período de festas. “Evite aglomerações, use sempre a máscara e pratique o distanciamento social sempre que possível. Em caso de sintomas ou suspeita da doença, procure uma unidade de saúde e faça o teste. A pandemia não acabou! Essa luta é de todos nós”, ressalta.

Lavras segue com 9.691 casos confirmados de COVID-19, 169 mortes de moradores e outros 125 óbitos de pacientes da região. Nesta sexta-feira (24/12) foram feitos 173 testes em drogarias, laboratórios, PSFs, LabCovid e na UPA. Deste total, 35 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. O município já vacinou mais de 84 mil moradores com a primeira dose, quase 80 mil já receberam a segunda, 15.807 a terceira e quase duas mil pessoas se imunizaram com a dose única.