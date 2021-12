Extrema tem 23 casos de Ômicron, maior número em Minas Gerais

Extrema lidera contaminação por Ômicron em MG (foto: Prefeitura de Extrema/Divulgação )

Extrema tem o maior número de contaminados pela Ômicron em Minas Gerais. São 23 pessoas com a nova variante da COVID-19 no município. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) contabilizou 21 casos no Sul de Minas , pois ainda não incluiu a atualização de mais quatro casos de Extrema. O município tem 19 casos reconhecidos no estado e a região ainda tem mais um em Maria da Fé e outro em Três Corações.



A SES-MG reconheceu 32 casos da nova variante, até esta sexta-feira (23/12). Destes, 11 estão em Belo Horizonte e o restante no Sul de Minas. Extrema teve a primeira confirmação na última segunda-feira (20/12), com transmissão comunitária. O coordenador municipal de saúde e médico, Enis Donizetti Silva, diz que inicialmente “19 casos foram detectados entre profissionais da mesma empresa”.



De acordo com o coordenador de saúde, todos os confirmados com a Ômicron estão em isolamento e sem casos graves. Há nove internados com COVID-19 no município, mas, sem contato com quem teve Ômicron, afirma Enis. Esses pacientes passaram por exames da nova variante.



Devido aos contaminados com a Ômicron, a prefeitura fez “quase 750 exames em contatos diretos e indiretos que estavam relacionados a essas pessoas”. A investigação e isolamento quando necessário evita a proliferação da variante, que tem alta transmissibilidade.

Medidas preventivas, sem barreiras no momento

Barreiras sanitárias não serão adotadas atualmente, indica o coordenador. Ele explica que medidas como doação de máscaras de proteção N-95, fiscalização da Vigilância Sanitária e campanhas de conscientização sobre a nova variante são intensificadas em Extrema.

Enis pede que quem estiver resfriado, procure atendimento médico e não siga para o trabalho. Uma unidade sentinela de saúde foi criada para atender todos esses pacientes com sintomas de COVID ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, O objetivo é evitar o contato entre esses pacientes e outros que não estão com esses sintomas. Ele acrescenta que é necessário redobrar os cuidados preventivos durante o período de festas, em que muitos se reúnem ou viajam.