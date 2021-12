Ômicron: Prefeitura de Manga cancela festa de réveillon devido à variante

A cidade decidiu cancelar a festa de réveillon para evitar o contágio do coronavírus (foto: Prefeitura de Manga/Reprodução)

A Prefeitura de Manga, no Norte de Minas, anunciou nesta quarta-feira (15/12), o cancelamento da festa de réveillon na cidade, em razão do surgimento da variante Ômicron. O município é mais um que tomou a decisão de não realizar a festividade para evitar o contágio da população com o coronavírus.





Em nota, o órgão informa que por medida de segurança, após o surgimento da variante da COVID-19, a festa na cidade foi cancelada.





“A Prefeitura de Manga, por meio do prefeito Anastácio Guedes, informa que, por preocupações com a pandemia do coronavírus após o surgimento da variante Ômicron, decidiu por não realizar a festa de réveillon na cidade.





Sabemos que o entretenimento, o turismo, o comércio e a economia são de fundamental importância para o desenvolvimento do município, mas, neste momento, o mais importante é salvar vidas”, diz um trecho da nota.





A prefeitura pede ainda que a população faça sua parte, seja responsável e consciente, ajudando a evitar o contágio. Além disso, ressalta que as medidas de proteção e segurança devem ser cumpridas para deixar a cidade livre da doença.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz