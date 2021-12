Mais 16 cidades de Minas devem cancelar festas de réveillon e carnaval

Guaranésia cancelou as festividades públicas mas vai analisar eventos particulares (foto: Ascom/divulgação)

As festividades públicas e particulares de réveillon e carnaval devem ser canceladas no Sudoeste de Minas. A decisão partiu de uma recomendação da Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana (Amog), que abrange 16 municípios, para combater o avanço do novo coronavírus.

“Na verdade, foi uma recomendação. A Amog não tem como obrigar os prefeitos. Cada um tem a sua liberdade de tomar a decisão. Mas, geralmente, as decisões aqui da nossa região têm sido tomadas em conjunto para evitar que os munícipes migrem para outras cidades”, destaca Marco Antônio Godoy, gerente da Amog.

De acordo com a entidade, todos os prefeitos concordaram com a recomendação. Em nota divulgada pela Amog, shows particulares também não devem acontecer.

“De nada ia adiantar as prefeituras cancelarem o carnaval, mas os blocos particulares realizarem as festas. Isso ficou restrito a festas com venda de ingresso. Não é o momento de baixar a guarda e perder tudo que já conseguimos”, explica.

Já os estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, podem funcionar desde que sigam os protocolos sanitários, mantenham o distanciamento, o uso de máscara e o uso de álcool em gel.

A partir de agora, cada prefeito vai fazer o seu decreto municipal com as regras previstas para as cidades. “A Amog soltou essa nota recomendando o cancelamento dos eventos públicos e privados. Aqui, em Guaranésia, vamos usar as restrições sanitárias, mas não vamos caçar os alvarás de evento. Cada caso será analisado. As festividades públicas já foram canceladas. É essa posição por enquanto”, ressalta Ismael da Silva Santos, secretario de Cultura, Esporte e Turismo de Guaranésia.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Guaxupé informou que os detalhes serão repassados nesta quarta-feira (8/12). Os demais municípios ainda não divulgaram mais informações.