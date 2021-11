Réveillon e carnaval estão cancelados em mais 12 cidades do Sul de Minas

Campo Belo e outras 11 cidades da região cancelam revéillon e carnaval (foto: Portal Voz)

Mais 12 cidades do Sul de Minas cancelaram o réveillon e o carnaval. Os municípios se reuniram na tarde desta terça-feira (30/11) e decidiram em conjunto pelo cancelamento das festividades como forma de prevenção ao novo coronavírus. Hoje, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais também recomendou a não realização dos eventos.

Os municípios fazem parte da microrregião de Campo Belo, que envolvem as cidades de Cana Verde, Santana do Jacaré, Candeias, Camacho, Cristais, Aguanil e também da região como Perdões, Santo Antônio do Amparo, Bom Sucesso, Nepomuceno e Boa Esperança.

A iniciativa partiu do prefeito em exercício em Campo Belo, Adalberto Lopes (MDB). “Como temos a nossa micro, temos que pensar em conjunto. E também foi um pedido do nosso secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, para orientar os municípios que suspendam as festividades. Além disso, vimos que essa nova onda do vírus pode ter possibilidade de avançar”, explica.



Campo Belo recebe prefeitos da região em combate ao novo coronavírus (foto: Douglas Freire)



Segundo Alberto, foi uma decisão em conjunto dos prefeitos. “Todos prefeitos ficaram de acordo e assinaram o documento para que também nenhum munícipe migre de uma cidade para outra. Como forma de inibir a circulação de pessoas eventualmente portadoras assintomáticas do vírus da COVID-19”, completa.

Campo Belo soma 7.562 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 222 mortes confirmadas pela doença.