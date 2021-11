Natal Iluminado tem festa de abertura amanhã (1/12), em Valadares

As micro lâmpadas instaladas nas árvores serão acesas nesta quarta-feira (1/12), na área central de Valadares (foto: Leonardo Morais/Divulgação) Em dezembro de 2020, a área central de Governador Valadares ficou sob clima sombrio, especialmente à noite, por causa da fase aguda da pandemia do novo coronavírus e o cancelamento do Natal Iluminado. Em 2021, o clima será outro. Nesta quarta-feira (1/12), a prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares vão acender as luzes de Natal na Praça Serra Lima, às 18h30.

Depois da cerimônia oficial, as autoridades e o público seguirão para a Praça dos Pioneiros, a 500 metros da Serra Lima, onde o cantor Gustavo Mileva vai fazer um show com sua banda na concha acústica da Pioneiros.

Neste ano, a decoração começa na Praça Serra Lima, segue pela Av. Minas Gerais, até a Praça dos Pioneiros e da Bíblia. Um projeto mais robusto toma conta do canteiro central da Avenida Minas Gerais, que terá flores e muita luz.

E a programação cultural vai prosseguir durante os dias seguinte até o Natal. O público terá acesso gratuito à programação cultural do “Natal Iluminado 2021”, com apresentação de corais, grupos de teatro, dança e bandas de música.



Toda a programação será realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SMCELT).

Segundo os organizadores do evento, além de trazer alegria, o Natal Iluminado também tem o objetivo de movimentar o comércio e aquecer as vendas do final de ano, “já que, com a crise econômica, o comércio vem sofrendo com a queda das vendas”, afirma Jackson Lemos, presidente da ACE-GV



Quem passa pelo Centro já vê a decoração natalina ganhando forma para a festa.

A Prefeitura e a ACE-GV estão organizando a segurança sanitária dos locais. As árvores instaladas na Praça dos Pioneiros Rocha vão ficar distantes uma das outras para evitar as aglomerações e permitir que as pessoas circulem com segurança.



Além disso, é importante que todos usem máscaras.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai mobilizar uma equipe de Imunização para realizar a vacinação contra a OVID-19 em um ponto na Praça dos Pioneiros.



A vacinação começa amanhã e vai até sexta-feira, das 18h às 21h, e no sábado, das 16h às 21h. Serão disponibilizadas 1ª, 2ª e 3ª dose.

Saiba como será a decoração do “Natal Iluminado”

- 3 Praças iluminadas;

- Mais de 500 mil luzinhas de Natal espalhadas;

- 2.400 metros de fita de LED;

- 1.100 metros de mangueira de LED;

- 180 árvores iluminadas;

- 14 pináculos (torres de iluminação);

- 44 cachopos (caixotes na Av. Minas Gerais);

- Mais de 300 mudas de plantas de 5 espécies (moreia, tuia, dracenas tricolores, mussaenda, dianela);

- 600 metros de grama sintética;

- 3 árvores metálicas de 6 metros;

- 1 árvore metálica de 20 metros.