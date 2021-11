Caetanópolis vai premiar casas decoradas para o Natal

A Prefeitura de Caetanópolis, na região central de Minas Gerais, vai promover o primeiro concurso de decoração natalina para fachada de casas para o Natal 2021 no município.

No total, R$ 6 mil serão distribuídos em prêmios, para os primeiro, segundo e terceiro lugar. Entre os quesitos, serão avaliados a criatividade e a iluminação. As inscrições terminam no dia 19 de dezembro.

Poderão participar do concurso os imóveis residenciais, comerciais e áreas públicas decoradas por particulares, no município de Caetanópolis.

De acordo com a Secretaria Desenvolvimento, Cultura e Esportes, a avaliação será realizada em duas etapas: através da Comissão de Avaliação do Concurso de Decoração Natalina e das 03 fotos que obtiverem mais curtidas na Página Oficial da Prefeitura Municipal.

1°, 2º e 3º lugar receberão a seguinte premiação:

1º lugar – Premiação no Valor de R$ 3.000

2º lugar – Premiação no Valor de R$ 2.000

3º lugar – Premiação no Valor de R$ 1.000

Para a inscrição, os interessados deverão acessar o site www.caetanopolis.mg.gov.br/legislação preencher o formulário de inscrição e anexar uma foto da decoração participante.