Palácio das Mangabeiras recebe evento de Natal a partir deste sábado (4/12)

Palácio das Mangabeiras recebe programação especial de Natal (foto: Marco Evangelista/Imprensa MG) naSala em parceria com a Cemig. Um variado cardápio de música e teatro para festejar, em grande estilo, a chegada do Natal. A partir do próximo sábado (4/12), o Palácio das Mangabeiras receberá uma série de atrações no evento "Cidade de Natal", realizado pelo grupoem parceria com a Cemig.

O circuito com atividades artísticas terá tudo que o Natal tem direito: Papai e Mamãe Noel, fotos, música, trenzinho, comida e muitas luzes. A programação fixa conta com oficinas de arte e reciclagem Casa Ideia; Casa do Papai Noel; Fábrica de Brinquedos; espaço kids; lojinhas Verde que te Quero Verde e Hogar; doces de Natal da Douce Enfance; carrinhos de pipoca, algodão doce e churros; restaurante O Italiano.

A organização do evento prevê receber cerca de 40 mil pessoas até o dia 23/12. A visitação acontece de quarta a domingo e é gratuita às quartas, exceto feriados. De quinta a domingo, as entradas custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).





De acordo com Kiko Gravatá, diretor da naSala, a Cidade de Natal terá atividades interativas focadas na experiência de um convívio social e familiar saudável.

“As pessoas estão precisando, mais do que nunca, de um contato com mais afeto, alegria e que desperte novamente a luz dentro de cada um. E nada melhor do que a magia do Natal para reunir esse sentimento de esperança e renovação”.

Endereço

Palácio das Mangabeiras - R. Prof. Djalma Guimarães, 157 - Belo Horizonte





Agenda

04/12 - 18h: concerto João Carlos Martins e Orquestra de Câmara Inhotim

05/12 - 11h: concerto João Carlos Martins e Orquestra de Câmara Inhotim

11/12 - 18h: Marcos Frota - O Circo em Busca da Alma do Natal

12/12 - 11h: Marcos Frota - O Circo em Busca da Alma do Natal

18/12 - Tubarão Martelo no Natal

19/12 - Tubarão Martelo no Natal

22/12 - Orquestra de Câmara Inhotim

23/12 - Orquestra de Câmara Inhotim





*Programação sujeita a atualizações





Mais informações: (31) 3286-4705 e @cidadenatalbh (Instagram)