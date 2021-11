Mais cidades mineiras cancelam o carnaval de 2022

Passa Quatro e outras duas cidades cancelam carnaval em conjunto (foto: Euler Junior/EM/D.A Press) As prefeituras de Itamonte, Itanhandu e Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais, informaram nesta segunda-feira (29/11) que o carnaval de 2022 está cancelado. O anúncio feito em conjunto pelas redes sociais considerou o cenário ainda incerto em relação à pandemia do novo coronavírus. Os municípios fazem parte da microrregião de São Lourenço, que ainda não decidiu sobre as festividades.

De acordo com as administrações municipais, além das incertezas relacionadas a COVID-19 e variantes, o temor de contaminação devido ao grande movimento de turistas na região foi fundamental para a decisão relacionado ao carnaval anunciada hoje.

As prefeituras também levaram em consideração que muitos municípios do Sul de Minas e do Vale do Paraíba já comunicaram o cancelamento do evento. “O que poderia aumentar ainda mais o fluxo de turistas para nossa região. Pedimos a compreensão de todos diante desta medida, ainda necessária, para resguardar a saúde e a vida de nossos cidadãos, nosso bem maior”, ressalta.

Os municípios fazem parte da microrregião de São Lourenço, que ainda não decidiu sobre as festividades. Uma reunião deve acontecer nesta quarta-feira (1º/12). A cidade Pouso Alto, que também pertence à região, divulgou nota de cancelamento das festividades.

“Diante do cenário ainda incerto em relação ao desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus e devido ao surgimento de uma nova cepa que pode ser resistente à vacina. Pedimos a compreensão de todos diante desta medida, ainda necessária, para resguardar a saúde e a vida de todos os nossos cidadãos”, afirmou o prefeito Vicente Wagner nas redes sociais.