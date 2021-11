Parque Municipal reabre nesta quinta (2), após 9 meses fechado; veja regras

Após vacinação de felinos, PBH reabriu o Parque Municipal de BH com restrições (foto: Breno Pataro/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta segunda-feira (29/11), a reabertura do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, a partir desta quinta (2/12).









Já o Teatro Francisco Nunes, localizado dentro do parque, retoma sua agenda cultural a partir de 6 de dezembro, com programação gratuita e retirada prévia de ingressos.





As atividades no Parque Municipal estavam suspensas há 9 meses, devido ao risco de transmissão de raiva aos frequentadores. A doença foi diagnosticada em morcegos da espécie Artibeus lituratus, que vivem na área, além de um gambá.





Para evitar a propagação do vírus, que é letal para os humanos, a PBH informou ter realizado a aplicação da primeira dose ou reforço da vacinação antirábica em todos os felinos que vivem na região. Posteriormente, manteve a área fechada para monitoramento da doença.





Regras

Para frequentar o Parque Municipal, o primeiro passo é a retirada de ingresso gratuitos, disponibilizados às segundas-feiras, a partir de 8h, por meio do site da PBH . Na página, o visitante deve escolher a data para o passeio.





A prefeitura disponibilizará ainda lotes extras que os interessados poderão retirar na porta do parque. A cota será composta de tíquetes de pessoas que fizeream o agendamento, mas não compareceram.





Outra exigência é o comprovante de vacinação contra febre amarela, já solicitada nos outros parques. Menores de 9 meses, que não podem ser imunizados contra a doença, não poderão acessar o parque.





Caso a pessoa não esteja com o comprovante, deverá preencher uma declaração, em formulário oferecido no parque, de que já tomou a vacina há mais de dez dias. Essa declaração também poderá ser feita on-line, no processo de agendamento.





Cuidados

Em 2021, o departamento de Zoonoses da PBH identificou 21 morcegos contaminados pelo vírus da raiva. Até o momento, o município diz não ter detectado nenhum outro animal com a doença.





Em caso de identificação de um morcego com comportamento anormal, a população não deve tocar ou tentar remover o animal. A recomendação é acionar imediatamente os serviços de zoonoses da capital, para que uma equipe seja enviada ao local para fazer o recolhimento de forma adequada.





Os telefones são 3277-7411/3277-7413/ 3277-7414 ou ainda pelo 156. No agendamento, o visitante receberá recomendações educativas importantes sobre a raiva para as quais deverá dar ciência antes de concluir o processo.