Vírus da raiva encontrado em morcegos mantém Parque Municipal fechado

Equipe de vacinação fazendo a imunização dos gatos no Parque Municipal, em abril deste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Apósserem diagnosticados com odana região do, no Centro de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o local vai continuar, sem data prevista para reabertura a visitantes.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2021, já foram recolhidos 14 morcegos diagnosticados com o vírus, 4 deles dentro do parque e um nas imediações do local. Além disso, o órgão afirma que, até o momento, não foi identificado nenhum outro animal com a doença.





vacinando os gatos do Parque Municipal. O trabalho, Para evitar a circulação do vírus, a prefeitura informa que está fazendo ações preventivas e de bloqueio,os gatos do Parque Municipal. O trabalho, que começou em abril, envolve a captura do animal, além da leitura dos dados do chip eletrônico, naqueles gatos já monitorados pelos profissionais da secretaria.





O órgão ressalta ainda que alguns animais estão sendo imunizados novamente contra a raiva, já que a vacina deve ser aplicada anualmente. Pela alta letalidade da doença, a prefeitura afirma que é necessário garantir a imunização de mais de 90% do total de gatos do parque, para que a reabertura seja feita com segurança para a população.





Segundo o poder municipal, cerca de 300 gatos já foram vacinados e outros 30 ainda precisam receber a dose da vacina. Após a imunização dos animais, a Secretaria Municipal de Saúde vai continuar com o monitoramento e manejo dos gatos.





Campanha de vacinação





Em 2020, o número de morcegos encontrados com o vírus da raiva havia caído em relação aos anos anteriores. Foram 11 animais com a doença, contra 15 em 2019 e 16 em 2018.





Diante dos novos casos apresentados neste ano, a secretaria estuda antecipar a campanha de vacinação antirrábica no município, prevista para outubro. O objetivo é proteger animais domésticos do vírus da raiva, mas a prefeitura informa que a campanha é definida pelo Ministério da Saúde.





Além das ações realizadas no Parque Municipal, só este ano já foram vacinados cerca de 8 mil cães e gatos, e feitas 10 ações de prevenção e bloqueio em mais de 6 mil imóveis. Em 2020, nos meses de novembro e dezembro, mais 180 mil cães e gatos receberam a vacina durante a campanha.





Monitoramento dos morcegos





Segundo a secretaria, “a vigilância da circulação do vírus da raiva é feita pela análise dos morcegos identificados com comportamento anormal, ou seja, que estejam caídos no chão, vivos ou mortos; dependurados na parede, em troncos de árvores, janelas ou em locais de baixa altura; ou que estejam voando durante o dia”.





Quando um morcego é identificado com comportamento anormal, a orientação é que a população não toque ou tente remover o animal. Nestes casos, o serviços de zoonoses da capital deve ser acionado imediatamente. Uma equipe é enviada ao local para fazer o recolhimento de forma adequada. Os telefones do serviço são: 3277-7411/3277-7413/ 3277-7414 ou ainda pelo 156.





A secretaria informa ainda que junto com o recolhimento também são feitas ações de prevenção e bloqueio no raio de 300 metros de onde foi encontrado o animal, para evitar possíveis novos casos.





Os agentes de zoonoses orientam a população quanto aos cuidados para evitar a presença dos morcegos nas residências e é feita a verificação vacinal dos animais domésticos. Os que não foram imunizados, recebem a vacina contra raiva.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.