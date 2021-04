PBH começa a vacinar gatos do Parque Municipal

Equipe da Zoonoses captura gatos do parque para imunização contra a raiva: cerca de 350 felinos frequentam o local (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Agentes da Prefeitura de Belo Horizonte deram início aos trabalhos de captura de gatos no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro, na manhã de ontem. Eles vão ser vacinados contra a raiva, após a suspeita de que um gambá que habitava o local tenha sido contaminado pela doença. Até que seja feito um controle, o parque vai ser o único na capital a permanecer fechado.





A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e a Secretaria Municipal de Saúde informaram ao Estado de Minas que as causas da morte do gambá estão ainda em investigação. “Como medida preventiva, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti não será reaberto neste momento”, diz o texto. A nota informa ainda que todos os felinos que vivem no local receberão reforço de vacina contra a doença. De acordo com agentes da PBH, na parte da manhã de ontem foram capturados ao menos 15 gatos, que foram colocados em caixas de transporte e vacinados à tarde.





PLANO DE MANEJO

Segundo a prefeitura, o plano de manejo dos gatos do parque, conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, já inclui nos trabalhos de rotina a castração e a vacinação desses animais. Também é feita a identificação com microchip para monitoramento





“O plano de ação com os felinos no Parque Municipal, bem como de mamíferos silvestres, faz parte de um trabalho continuado e de vigilância permanente. A estimativa da população de gatos no parque é de aproximadamente 350 indivíduos (dados são variáveis)”, informou a PBH.





Segunda a prefeitura, como medida preventiva adicional, as ações de vacinação contra a raiva dentro do parque serão intensificadas durante o período em que o local estiver fechado, devido à possível circulação do vírus entre animais silvestres. “Vale ressaltar que não há registros de felinos positivos para a raiva no Parque Municipal Américo Renné Giannetti nem em outros parques da cidade”, informa a nota.





Ainda não há previsão de reabertura do parque. Por ora, o acesso fica restrito aos funcionários, fornecedores e prestadores de serviços.

A DOENÇA

Bruno Antunes Soares, médico-veterinário, mestre e doutor, além de diretor da Una Linha Verde e Cristiano Machado, explica que a raiva é uma doença viral que pode ocorrer em animais e humanos. A doença acomete o sistema nervoso e pode levar à morte.