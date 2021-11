Feira Hippie funcionará até às 15h nas vésperas do Natal

Consumidores na Feira Hippie, localizada na Avenida Afonso Pena (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta quarta-feira (24/11) que a Feira Hippie na Avenida Afonso Pena, terá horário de funcionamento ampliado até às 15h, nos três domingos que antecedem o Natal, dias (7/11), (14/11) e (21/11).







A feira ficou sem funcionamento entre março e setembro de 2020. Mas fechou novamente em março de 2021 e reabriu em maio.



De acordo com a PBH, a decisão foi tomada pelos integrantes do Comitê de Combate à COVID-19, diante da estabilidade nos indicadores epidemiológicos, que são medidos pelo índice de transmissão da doença, ocupação dos leitos de enfermaria e UTI destinados à COVID, além do avanço da vacinação na capital.





A prefeitura reforça a importância do uso da máscara e álcool em gel durante toda a permanência na feira.





Para atender aos protocolos sanitários e de distanciamento entre os frequentadores, desde 2020, o layout foi reelaborado, aumentando o espaço entre as barracas.





Conforme a PBH, a Feira Hippie é divi­dida em 16 seto­res, incluindo três áreas de alimentação, com mais de 2 mil expo­si­to­res e cerca de 10 mil tra­ba­lha­do­res dire­tos e indi­re­tos. Ela recebe, em média, 60 mil visi­tan­tes a cada domingo, sendo que nas vésperas do Natal este número sofre um aumento de visitas.



