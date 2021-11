Feira Hippie tem movimento intenso em BH antes do feriado nacional

Movimento impressionou comerciantes e não significa alta nas vendas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A Feira de Artesanato da Afonso Pena, conhecida como Feira Hippie de Belo Horizonte, esteve lotada neste domingo (14/11). Milhares de pessoas estiveram na feira, na Região Central da cidade, entre manhã e tarde mesmo na véspera do feriado pelo dia da Proclamação da República.









Uma das várias comerciantes da Feira Hippie, Maria das Dores de Andrade, de 62 anos, acredita que o avanço da vacinação contra o coronavírus e alguns turistas em BH podem ter ajudado no bom movimento deste domingo. Maria das Dores está há cerca de 40 anos na feira e vende objetos de decoração.





"Foi um pré-feriado, e acho que o turista que vem para BH também ajuda bastante, com o pessoal todo vacinado contra a COVID-19, as coisas sendo liberadas aos poucos, e eu fico muito feliz. É sinal de que nós estamos próximos do fim, parece que foram 20 anos isolados para nós, mas tudo voltando ao normal. O comércio e o feirante passaram muita dificuldade nesse período de pandemia, e ver a feira cheia é motivo de alegria", disse, ao Estado de Minas .





Ainda não há uma estimativa de quantas pessoas passaram pela feira neste domingo, mas a reportagem esteve na Feira Hippie durante a manhã e constatou que o movimento era intenso. A maioria das pessoas usava máscaras de proteção, e havia álcool em gel para higienização das mãos em boa parte das barracas. A Feira Hippie ficou suspensa de março a setembro de 2020 por causa do coronavírus.