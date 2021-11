Temperatura sobe na Grande BH, mas clima ameno ainda permanece

Clima ameno ainda deve permanecer em BH neste domingo (14/11) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









As mínimas, por sua vez, devem ficar entre 11º e 13ºC.





A tônica para os próximos dias, inclusive, é o aumento considerável na temperatura máxima em BH. Na última sexta-feira (12/11), por exemplo, a temperatura não passou dos 20ºC. Já para a próxima quarta-feira (17/11), os termômetros devem bater os 29ºC.





Minas





Em relação ao restante do estado, o domingo deve ser de muita nebulosidade e condições de chuva na faixa norte. Já na faixa leste, temperaturas amenas devem marcar o dia, além da forte presença de nuvens. Chuvas podem ser registradas no Norte e Jequitinhonha. Já no Noroeste de Minas podem haver chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento ocasionais, a partir de 60 km/h.





No geral, a máxima registrada no estado pode bater os 31ºC, enquanto a mínima deve chegar a 9ºC.

Aos amantes do frio, uma ótima notícia: o clima ameno que tomou conta de Belo Horizonte e região nos últimos dias deve permanecer neste domingo (14/11). No entanto, a sensação de frio deve durar pouco, já que as temperaturas começam a subir na capital e nas cidades do entorno.