Prefeitura confirma 35ª edição do Festival da Jabuticaba, em Sabará

Programação do Festival da Jabuticaba de Sabará segue deste domingo até 21 de novembro. Prefeitura estuda estender a programação em dois dias, para compensar os dias cancelados. (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação)





Havia atividades previstas para ontem e hoje, que acabaram canceladas em função do embargo . A organização do festival informou que cogita estender o cronograma por mais dois dias para manter a duração original festa, inicialmente marcada para os dias 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 21 de novembro. A decisão deve ser comunicada amanhã pela coordenação.

Imbróglio

O Corpo de Bombeiros suspendeu o tradicional Festival da Jabuticaba de Sabará na sexta-feira (12/11) após constatar a ausência do chamado "Projeto de Evento Temporário (PET)", normamente exigido em festejos de grande público.





A prefeitura alegou que não havia apresentado o documento porque o festival, planejado para receber cerca de 2 mil pessoas, era considerado de baixo risco.





Entretanto, a organização decidiu instalar uma tenda de 600 metros quadrados no local do evento para proteger expositores e visitantes da chuva. Com o acréscimo das estruturas, o festival passou a ser classificado como de alto risco, condicionado ao "sinal verde" dos bombeiros e apresentação obrigatória do PET.









Os organizadores elaboraram, então, um novo projeto. Segundo eles, o documento foi finalmente aprovado pelos militares, após vistoria do local da festa.

Serviço Festival da Jabuticaba de Sabará Local: Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino, em Sabará (Rua Marquês de Sapucaí, 317, Centro) Cronograma: 14, 15, 19, 20 e 21 de novembro, de 9 às 18h. (evento pode ser estendido em função do cancelamento das atividades dos dias 12 e 13) Programação: http://www.jabuticaba.mg.gov.br/

A 35ª edição do Festival da Jabuticaba de Sabará está, aparentemente, garantida. Segundo a prefeitura da cidade histórica, o evento foi liberado pelo Corpo de Bombeiros, que chegou a suspender a programação após constatar irregularidades na documentação de segurança do evento.