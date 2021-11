Temperatura cai em BH na noite deste sábado (13)

Clima no centro da cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 02/09/2021)

Alerta para chuva

A temperatura cai na noite deste sábado (13/11) em Belo Horizonte.De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, a frente fria que atuava na capital mineira e era responsável pelas chuvas se afastou da cidade e, com a chegada de uma massa polar, as temperaturas baixaram.A mínima hoje foi de 14.5ºC e a máxima de 21.8%. "A umidade está muito alta, o que favorece para a queda da sensação térmica", explicou. A Umidade intensa ficou em torno de 80%.Por volta das 19h30, os termômetros marcavam 18ºC na cidade. No Bairro Buritis, na Região Oeste, por exemplo, a temperatura ficou próxima de 17ºC com sensação térmica de 16ºC."Não há previsão de chuva para os próximos dias e as temperaturas devem subir até segunda-feira (15/11).A previsão para amanhã (14/11) é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura deve ficar entre 24ºC e 13°C.A temperatura deve subir um pouco até a terça-feira (16/11). As chuvas intensas deixam mais da metade do estado de Minas Gerais sob alerta para inundações e riscos geológicos , como deslizamentos e desmoronamentos em áreas de risco e a capital com tempo nublado, segundo o Instituto Nacional de meteorologia (Inmet).O Norte de Minas, Noroeste, vales do Jequitinhonha e do Mucuri estão sob perigo de chuva intensa, entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos, entre 60 a 100 km/h.Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.