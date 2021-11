Mais da metade de Minas sob alerta de chuvas fortes

Jardim da Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de BH resiste com as cores das flores sob a ameaça do tempo nebuloso (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Apenas Sul e Triângulo de Minas gerais escaparam das zonas de fortes chuvas (foto: Reprodução/Inmet)

Pista de caminhada e de corrida ficou vazia com o frio e clima cinzento na Praça Raul Soares (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

As chuvas intensas deixam mais da metade do estado de Minas Gerais sob alerta para inundações e riscos geológicos, como deslizamentos e desmoronamentos em áreas de risco e a capital com tempo nublado, segundo o Instituto Nacional de meteorologia (Inmet).O sábado em BH deve se manter ameno, com temperaturas entre 12°C e 21°C na hora mais quente do dia. Umidade intensa, de 80% a 100%, com possibilidade de chuvas ao longo de todo dia.A temperatura deve subir um pouco na capital mineira a partir deste domingo (14/11) e até a terça-feira (16/11), alternando manhãs e tardes de nebulosidade, mas também possibilidade de chuvas.A partir de segunda-feira (15/11) a máxima chega a 27° e na quarta (17/11) pode atingir 28°C, com previsão de menos chuvas, mas tempo nublado na capital mineira.Norte de Minas, Noroeste, vales do Jequitinhonha e do Mucuri estão sob perigo de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos, entre 60 a 100 km/h.Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Já o sul do Noroeste, regiões Centro-Oeste, Central, Vale do Rio Doce, Zona da Mata e Campos das Vertentes estão sob perigo potencial trazido por acúmulo de chuvas.Nessas regiões a previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora podendo atingir um acúmulo de 50 mm por dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.