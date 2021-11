Polícia Militar lança operação natalina em BH

Em solenidade na Praça da Estação, no início da tarde desta segunda-feira (29/11), a Polícia Militar anunciou que colocará nas ruas mais 200 policiais, que farão patrulhamento a pé, nos centros comerciais mais movimentados de todas as regionais de Belo Horizotne. Serão mais 20 viaturas em reforço ao policiamento móvel, além de drones. As ações serão em conjunto com a Guarda Civil Municipal.

O diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho, apresentou a políticos e representantes de comerciantes da sociedade civil, um detalhamento das estratégias de segurança a serem implementadas pela Polícia Militar em Minas, em virtude do aumento da circulação de pessoas nas áreas comerciais neste período.

De acordo com o comandante do Policiamento da Capital, coronel Webster Wadim Passos, o efetivo, que será deslocado de atividades meio e da academia de polícia, reforçará o contingente de 4.700 homens, que já opera a vigilância em Belo Horizonte.

"Serão 240 homens a mais por dia nas ruas da cidade, 'em um momento de maior circulação de pessoas em áreas comerciais, para as compras de Natal". A projeção da PM é que a população quase dobre na cidade, chegando em torno de 4 milhões de pessoas nas ruas.

O presidente da Câmara de Diretores Lojistas de BH, CDL, Marcelo de Souza e Silva reforçou a importância da parceria com as forças de segurança para garantir tranquilidade a comerciantes e consumidores no período natalino.

"O setor de comércio e serviço é quem mais emprega na cidade. A CDL tem mapeado 30 centros comerciais da cidade e, junto com a PM, estamos levando cartilhas e temos carros de som dando orientação ao consumidor."

As cartilhas aos cidadãos orientam que as pessoas evitem aglomerações, atecipem as compras em dias e horários de menor movimento, não percam as crianças de vista e as identifiquem antes de sair de casa. Evitem carregar grandes quantias em dinheiro e não se distraiam, principalmente com celulares em público.

Aos comerciantes são recomendadas atenção "às posturas no interior da loja". Não deixar portas semi abertas na abertura de fechamento dos estabelecimentos. Deixar as fachadas livres e sem exposição externa de produtos. Vitrines livres permitem que se observe a movimentação do lado de fora. São 19 os ítens de segurança sugeridos a esse público.

Segundo Marcelo Silva, a expectativa é que haja um crescimento nas vendas deste ano em torno de 4%, e que essa tendência vem sendo observada desde o Dia das Mães, em maio, num crescente nas datas comemorativas que cuminam no Natal.

O presidente atribuiu a lenta recuperação do setor às incertezas ainda geradas pela pandemia, "que assusta, ainda agora com a chegada de novas cepas, somadas a outros fatores na economia com resultados ainda pouco positivos, como a inflação, a empregabilidade."

Dicas de segurança para o comércio de BH

Fique atento à postura de pessoas no interior da loja. Inquietação pode demonstrar atitutde suspeita.

Antes do início do expediente, não deixe a porta da loja semiaberta.

Aborde os clientes e ofereça ajuda. Aquele que desejar fazer algo de errado se sentirár inibido

Quando duas ou mais pessoas entrarem na loja e uma estiver conversando com você, fique atenta nas demais

Deixe a fachada da loja livre e nunca exponha produtos do lado de fora

Não tampe a vitrine, para que consiga obeservar o lado de fora

Exponha os produtos mais caros no fundo da loja

Coloque grades de contenção nas vitrines no período noturno

Coloque prateleiras que tenham um metro de altura no máximo

Nunca coloque o caixa perto da porta de saída e de costas para rua

Coloque sempre alguma barreira para que o caixa fique fora do alcance de pessoas do outro lado

Evite deixar objetos pessoais de valor expostos sobre o balcão

Instale dispositivos sonoros remotos

Enquanto não estiver atendendo o caixa poderá ficar atento ao movimento da loja

Instale câmeras de segurança em pontos estratégicos

Evite deixar funcionário sozinho trabalhando no estabelecimento

Crie vínculos com comerciantes de sua região e combinem ações conjuntas, como abrir e fechar lojas juntos.

Em caso de suspeita lique para a PM no 190

Evite exposição de celulares e objetos pessoais em locais de pouco movimento

Fonte: CDL/BH