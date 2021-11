Mês de novembro fecha com mais uma semana chuvosa em Minas

Manhã de céu nublado em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Minas deve ter mais uma semana de chuvas constantes em praticamente todo o estado, começando já na tarde desta segunda-feira (29/11/). A previsão é que este período chuvoso dure até na sexta (3/12).









De acordo com o Inmet, na capital mineira podem ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas isoladas, no período da tarde e noite desta segunda (29/11). Já no restante da semana, as chuvas devem cair sobre BH a qualquer hora do dia.



A menor temperatura da capital foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29/11), na estação meteorológica do Cercadinho, com 17,3°C. A máxima deve alcançar os 31°C até o fim do dia.



Já no estado, a menor temperatura foi registrada em Maria Da Fé, no Sul de Minas, com 11,3°C. Enquanto a maior deve ocorrer nas regiões norte, noroeste, vale do mucuri e zona da mata, podendo registrar até 34°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra