Chuvas voltam a MG nesta sexta (26/11) podendo ter ventania e até granizo

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As chuvas voltam a Minas a partir da tarde desta sexta-feira (26/11), com possibilidade de pancadas com raios, ventania e até mesmo granizo em algumas áreas. A previsão é de que o tempo chuvoso permaneça até segunda (29/11) em parte do estado. AS temperaturas devem sofrer ligeira queda, não passando dos 25°C em Belo Horizonte. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“No sábado (27/11), na capital e Região metropolitana as chuvas podem ser de maior intensidade, com previsão das típicas pancadas de primavera, ou seja, chuva forte em um curto período de tempo”, explica a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.

A Defesa Civil de Belo Horizonte, divulgou um alerta na manhã desta sexta (26/11), sobre a possibilidade destas chuvas fortes para a capital, podendo chover até cerca de 70 mm, com rajadas de vento, raios e ocorrência de granizo.

Veja as recomendações da Defesa Civil, no momento das chuvas:

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

De acordo com a meteorologista do Inmet, há chance de chuvas a qualquer hora também no sábado (27/11) nas regiões do Triângulo Mineiro, Oeste, Rio Doce, Mucuri, Central, e toda faixa norte. “No Sul de Minas pode chover durante o período da manhã, começando a abrir o tempo no fim da tarde e início da noite”, acrescenta.

“Já no domingo (28/11), o tempo chuvoso estará mais concentrado no Norte, Noroeste e Jequitinhonha, reduzindo a condição de chuva nas regiões Triângulo, Central mineira, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri”.

Na parte da manhã de segunda-feira (29/11), não há possibilidade de chuvas para praticamente nenhuma área do estado. “Porém, durante o período da tarde, uma nova frente fria vinda do Sul do Brasil, irá avançar aqui para Minas, entrando pelas regiões Sul e Triângulo Mineiro, e chegando a BH na terça-feira (30/11), podendo trazer mais chuvas para o estado”, ressalta a meteorologista.

Temperaturas durante o fim de semana

O Inmet aponta que na capital mineira, os termômetros devem variar entre 18°C a mínima, e 25°C a máxima, no sábado (27/11), com as chuvas constantes durante o dia. “No domingo (28/11), as temperaturas sobem um pouco, devido a redução do tempo chuvoso na capital, e a máxima pode chegar aos 28°C”, afirma Anete Fernandes.

Para o estado, a maior temperatura deve sofrer uma ligeira queda com o aumento de chuvas no domingo (28/11) na Região Norte e Noroeste. De 33°C no sábado (27/11), a previsão é de que caia para 31°C, no domingo.

Previsão para esta sexta-feira (26/11)

O céu fica parcialmente nublado a nublado na capital e a máxima deve chegar aos 31°C. Enquanto isso, no Triângulo Mineiro há previsão de até 36°C no período de maior aquecimento.

Já as menores temperaturas foram registradas durante a madrugada de hoje, com 16°C em BH e 13,1°C em Monte Verde, no Sul do estado.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira