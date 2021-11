Temperaturas podem chegar aos 32°C em Belo Horizonte

Quarta-feira (24/11)- máxima de 32°C

Quinta-feira (25/11)- máxima de 31°C

Sexta-feira (26/11)- máxima de 31°C

Sábado (27/11)- máxima de 27°C

Domingo (28/11)- máxima de 29°C.

Nesta terça-feira (23/11), o Inmet registrou a menor de BH, na estação meteorológica do Cercadinho, 15,9°C. Já a temperatura máxima, deve ficar em 31°C, no período da tarde.



Entretanto, em Monte Verde, no Sul de Minas, a madrugada teve um ar mais frio, e os termômetros marcaram 7,9°C . Além disso, a maior do estado deve ocorrer no triângulo mineiro, podendo alcançar os 35°C .



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra