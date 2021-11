BH: já choveu mais de 100% para o esperado no mês em duas regiões da cidade

O mês de novembro mais chuvoso ocorreu no ano de 1981 com total de chuva de 528,9 mm (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), no mês de novembro. Em 20/11/21 às 13h40:





Barreiro: 241,0 (100,5%)

Centro Sul: 202,5 (84,4%)

Leste: 238,6 (99,5%)

Nordeste: 211,8 (88,3%)

Noroeste: 203,0 (84,7%)

Norte: 200,6 (83,7%)

Oeste: 241,4 (100,7%)

Pampulha: 213,2 (88,9%)

Venda Nova: 237,6 (99,1%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 6 horas. Em 20/11/21 às 13h40:





Barreiro: 11.6

Centro Sul: 7.7

Leste: 13.6

Nordeste: 14.8

Noroeste: 17.2

Norte: 21.0

Oeste: 16.4

Pampulha: 11.0

Venda Nova: 31.4





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

A temporada de chuvas que se iniciou em Belo Horizonte já é mais rigorosa do que a passada. A Defesa Civil de BH já emitiu pelo menos oito alertas de riscos geológicos, o dobro do total registrado no período chuvoso passado, de outubro de 2020 a março de 2021, quando foram disparados quatro alarmes em seis meses. Eles soam toda a vez o volume de chuva em até três dias ultrapassa 70 milímetros (mm), sendo moderados quando acima de 50mm.Em Belo Horizonte, de acordo com a série histórica de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de novembro mais chuvoso ocorreu no ano de 1981 com total de chuva de 528,9 mm e o mais seco foi no ano de 1967 com apenas 27,2 mm de precipitação. A média histórica é 239,8 mm.Até a tarde deste sábado (20/11), pelo menos duas regiões ultrapassaram os níveis esperados para a temporada. São elas: Barreiro com 241,0 mm, ou seja, 100,5% e Oeste com 241,4 mm, ou seja, 100,7%.Outras duas regiões de Belo Horizonte superaram em mais de 90% o nível previsto para o mês inteiro. A Região de Venda Nova acumula 237,6 (99,1%) e a Leste já possui 238,6 (99,5%).E os índices ainda podem aumentar. Isso porque há previsão de pancadas de chuva, de 20 a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até hoje. Em virtude do volume das chuvas ainda previstas para as próximas 24 horas, existe a possibilidade de risco geológico moderado.