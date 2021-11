Fim de semana será de chuva a qualquer hora do dia em Minas Gerais

Previsão do tempo na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A meteorologista do Inmet Anete Fernandes, explica como será a distribuição das chuvas por região, no fim de semana: "De sexta-feira (19/11) até domingo (21/11), podem ocorrer chuvas a qualquer hora do dia nas regiões central, oeste, metropolitana e Rio Doce. Nas outras áreas há previsão de pancadas de chuvas, com trovoadas isoladas, podendo ocorrer aberturas de sol com momentos de mormaço, no período da tarde”.“Em BH, há previsão de chuvas até na manhã de segunda-feira (22/11), e o tempo deve começar a abrir no decorrer do dia”, destaca a meteorologista.O Inmet também informou que o fim de semana será de temperaturas em declínio, na maior parte do estado.No sábado (20/11), os termômetros devem variar entre 13°C e 34°C para as Regiões Sul e Jequitinhonha, e no domingo (21/11), permanecem nas mesmas áreas, variando entre 11°C e 34°C.Em BH, a mínima deve ficar entre 17°C e 23°C no sábado (20/11). Já no domingo (21/11), pode variar entre 16°C a menor, e 24°C a maior da capital.Para esta sexta-feira (19/11), o céu fica nublado com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia em BH. A menor temperatura foi 17,4°C, na estação meteorológica do Cercadinho. Enquanto a maior não passa dos 25°C.Já em Monte Verde no Sul de Minas, a mínima ficou em 15,2°C, e a máxima deve ocorrer no Norte e Jequitinhonha podendo chegar aos 34°C.