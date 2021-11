Minas terá clima instável e pancadas de chuva nesta quinta (18/11)

Tempo deve fechar mais uma vez em boa parte do estado nesta quinta-feira (18/11) (foto: Juarez Rodrigues/D.A Press/E.M) Nesta quinta-feira (18/11), o clima deve permanecer instável em boa parte de Minas Gerais, assim como em boa parte da Região Central do País. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuva forte no Triângulo Mineiro, especialmente na divisa com o estado de Goiás.









A temperatura segue alta em algumas partes do estado. No Norte mineiro, por exemplo, os termômetros devem superar os 36ºC.





Em Belo Horizonte, ainda de acordo com o Inmet, a maior temperatura registrada nesta quarta-feira (17/11) foi de 29,3º, na região da Pampulha. No estado, as maiores temperaturas foram em São Romão e Conceição das Alagoas, com 33,1ºC.





Noroeste e Norte





A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas na Região Noroeste, com máxima de 34ºC. No Norte, o céu deve ficar parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A mínima nesta parte do estado deve ser de 15ºC.





Em Montes Claros, a temperatura pode variar entre 18ºC e 33ºC, com umidade relativa do ar na casa dos 20%.





Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri





O tempo deve permanecer nublado, sem previsão de chuva para as regiões. Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a máxima é de 25ºC.





No Rio Doce e Mucuri, os termômetros devem variar entre 14ºC e 34ºC, com tempo estável.





Zona da Mata e Campo das Vertentes





O céu fica nublado e pancadas de chuva estão previstas para ambas as regiões. A máxima na Zona da Mata deve ser de 31ºC. Em Juiz de Fora, a temperatura chega a 26ºC, com mínima de 16ºC.





Em Barbacena, no Campo das Vertentes, a máxima chega a 29ºC, sem previsão de chuva.





Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba





Com previsão de pancadas de chuva e trovoadas, a população deve ficar em alerta. De acordo com o Inmet, deve haver tempestades e trovoadas ao longo do dia em grande parte do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, a mínima é de 19ºC e máxima de 26ºC.





Sul, Sudeste, Central e Oeste Mineiro





A previsão é parecida para as quatro regiões, com tempo nublado e chuva ao longo de todo o dia. No Sul e Sudeste mineiro, a mínima é de 10ºC. Em Varginha, a máxima é de 30ºC.





Já na região Central, a máxima chega a 34ºC nesta quarta, enquanto no Oeste os termômetros chegam a 33ºC, com muita chuva.