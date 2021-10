Clima esquenta na Grande BH, mas fim de semana deve ser de mais frio

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (26/10) o céu fica parcialmente nublado em praticamente todo o estado e devem ocorrer pancadas de chuvas principalmente na Região do Triângulo Mineiro. As temperaturas sofrem ligeira elevação até quinta-feira (28/10), mas caem novamente no fim de semana que antecipa o feriado prolongado de finados, no dia 2 de novembro.

Já na quinta-feira (28/10), o volume de chuva começa a diminuir em todo o estado. Porém, os termômetros apresentam queda no fim de semana, podendo dar aquela sensação de “friozinho” para os belo-horizontinos.

Confira como ficam as temperaturas para os próximos dias na capital:

Quarta-feira (27/10)- mínima 16°C/ máxima 29°C;

Quinta-feira (28/10)- mínima 15°C/ máxima 29°C;

Sexta-feira (29/10)- mínima 16°C/ máxima 27°C;

Sábado (30/10)- mínima 15°C/ máxima 25°C.

A meteorologista do Inmet Anete Fernandes, explica a causa da variação de temperatura em poucos dias: "Devido a um vento frio e úmido que está indo para o interior do continente, as temperaturas podem sofrer ligeira queda no fim de semana”.

Segundo o Inmet, no estado a variação de temperatura deve ficar entre 15°C e 35°C na quarta (27/10) e quinta (28/10), 13°C e 34°C na sexta (29/10) e 11°C e 33°C sábado. Sendo a máxima registrada no Norte de Minas e a mínima na Região Sul.

Em BH, a mínima da madrugada desta terça-feira (26/10) ficou em 17,4°C, na estação meteorológica do Cercadinho. No período da tarde, a maior temperatura da capital deve chegar aos 27°C.

A menor temperatura do estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 14,2°C. A máxima deve ser registrada no Norte de Minas, com até 35°C.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira