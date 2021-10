Frente fria traz chuva para boa parte das cidades mineiras nesta terça

Céu nublado e chuva é previsão para os próximos dias em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M) A previsão para esta terça-feira (26/10) é de tempo instável, com ocorrência de pancadas de chuva em praticamente todo o estado de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo do dia, a tendência é que as áreas de instabilidade se desloquem para o Centro-Sul e Oeste mineiro, reduzindo o volume de chuvas no Norte e Leste do estado.









Em Belo Horizonte, a máxima nesta terça é de 27ºC, com mínima de 17ºC. A umidade máxima relativa do ar é de 95% e os belo-horizontinos devem se preparar para um dia de muita chuva e uma noite de tempestades e trovoadas.





“Uma frente fria chegou neste domingo (24/10) em Minas Gerais. Isso aumentou a nebulosidade e a previsão é de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite nos próximos dias”, explica o meteorologista do ClimaTempo, Ruibran dos Reis. De acordo com o especialista, a frente fria fica estacionada entre São Paulo e Minas Gerais pelos próximos dias.





Nesta segunda-feira (25/10), a máxima registrada na capital mineira foi de 29,5ºC na região da Pampulha. No estado, a maior temperatura foi em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, com 34,3ºC. Já a menor, em Passa Quatro, com 10,8ºC.





Norte e Noroeste





A máxima prevista para a região Norte é de 33ºC, com mínima de 17ºC nesta terça. No Noroeste, os termômetros devem marcar temperaturas semelhantes, ficando entre 34ºC e 16ºC.





Ambas as regiões devem ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo da semana. Em Unaí, a temperatura deve variar entre 20ºC e 32ºC.





Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri





A previsão é de céu nublado e pancadas de chuva ao longo da semana nas três regiões. Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, o céu deve ficar parcialmente nublado nesta terça e a máxima é de 25ºC. Já em Governador Valadares, a mínima é de 20ºC.





Zona da Mata, Sul e Sudeste de Minas





A máxima prevista para a Zona da Mata é de 30ºC, com pancadas de chuva em boa parte da região. Em Juiz de Fora, há possibilidade de chuva nesta terça e a temperatura pode cair para 16ºC.





No Sul e Sudeste de Minas, a máxima é de 31ºC, com mínima de 12ºC. Em Varginha, a mínima é de 17ºC.





Oeste e Central





Em ambas as regiões o tempo deve ficar instável, com céu nublado e pancadas de chuva. Na região Oeste do estado a máxima deve ser de 30ºC nesta terça, enquanto na parte Central de Minas, a mínima é de 16ºC. Em Divinópolis, a máxima chega a 30ºC.





Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba





Em Uberlândia a previsão é de chuva nesta terça, assim como em boa parte das cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Com máxima de 31ºC, há possibilidade de tempestades e trovoadas na cidade. A máxima prevista para as regiões é 32ºC, com mínima de 16ºC e temperatura estável.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.