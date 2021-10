Chuvas podem ser intensas em praticamente todo o estado, inclusive em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/10/21)

Praticamente toda Minas Gerais está em atenção por causa das chuvas, novamente. A semana começa com novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já que uma nova frente fria que está no estado pode causar tempestades e chuvas intensas.

São 841 municípios de Minas em todas as regiões que podem ter chuvas acumuladas nas próximas 24 horas, chegando a 50mm e com ventos de até 60km/h -- na Escala Beaufort, usada para determinar o grau do vento de acordo com a velocidade, são 'ventos fortes' ou 'ventanias'.

O próprio Inmet reconhece que há baixo risco de alagamentos, porém, como várias regiões já registram chuvas desde a semana retrasada, o risco de que o solo esteja "saturado" e possa deslizar em áreas de morros e encostas justificam o alerta.

Além disso, outras 31 cidades do Norte e Noroeste (incluíndo Buritis, Formoso, Itacarambi e Urucuia), estão sob alerta de perigo para tempestades intensas nas próximas 24 horas.



A diferença entre os dois alertas é que, nos 31 municípios ao norte do Estado, as tempestades são mais intensas, com total de chuva que pode chegar a 100mm em algumas regiões, e ventos de até 100km/h (considerado como tempestades na Escala de Beaufort). Não há possibilidade de chuva de granizo, mas alagamentos podem acontecer.

Saiba quais são as cidades com classificação de "perigo"

Arinos

Bonito de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Formoso

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacarambi

Januária

Japonvar

Jaíba

Juvenília

Lontra

Luislândia

Manga

Matias Cardoso

Miravânia

Montalvânia

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Riachinho

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São Romão

Urucuia

Varzelândia

Verdelândia

Veja as cidades que estão em alerta