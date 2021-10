Chuvas se direcionam para o Norte de Minas; temperaturas aumentam em BH

Clima em BH. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As chuvas começam a dar uma trégua aos belo-horizontinos, e os termômetros voltam a subir na capital mineira. Porém, o período chuvoso no estado contribuiu para aumento da umidade, e até a próxima semana deve ficar em torno de 45%.









A Defesa Civil emitiu alertas de risco de corte de energia elétrica nestas áreas, e os meteorologistas apontam ventos de até 60km/h no momento das chuvas. Entretanto, mesmo com as tempestades, as temperaturas continuam acima dos 30°C.



O Inmet informou que em Belo Horizonte, há possibilidade de chuvas mais fracas somente no domingo (24/10). Além disso, os termômetros sofrem ligeira elevação da máxima, podendo chegar aos 31°C no fim de semana.



Confira as temperaturas para os próximos dias em BH:

Sexta-feira (22/10)- mínima 12°C, máxima 27°C

Sábado (23/10)- mínima 15°C, máxima 28°C

Domingo (24/10)- mínima 16°C, máxima 31°C

Segunda-feira (25/10)- mínima 18°C, máxima 30°C.

O meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, explica o aumento das temperaturas: "A redução do volume de chuva e a diminuição das nuvens fazem com que os termômetros se elevem".



Em BH, a mínima registrada foi de 12,3°C na estação Cercadinho, durante a madrugada desta quinta-feira (21/10). Já no Sul de Minas, em Monte Verde, a menor temperatura chegou a 6,6°C.



Claudemir conta que devido a uma massa de ar frio que está sob o litoral do Sudeste do país, as madrugadas estão sendo mais frias.



A maior temperatura da capital mineira não deve passar dos 23°C, durante a tarde de hoje. Já no Norte de Minas, a máxima fica em torno de 32°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra