Minas Gerais continua com clima chuvoso nesta quarta-feira (20/10)

Temperatura em BH deve cair ainda mais nesta quarta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta quarta-feira (20/10) o céu permanece encoberto com muitas nuvens, e há possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas também devem sofrer ligeira queda e em Belo Horizonte os termômetros não passam dos 22°C.









Já nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste, há chance de pancadas com trovoadas até o período da noite.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes, explica que as chuvas constantes podem causar alagamentos em algumas áreas: "A condição de chuva a qualquer hora do dia pode causar um grande acumulado, podendo vir a acarretar estragos, principalmente com alagamentos".





O Inmet informa que na quinta (21/10) e sexta (22), o volume de chuvas começa a reduzir no estado.



Devido ao clima chuvoso na capital, as temperaturas estão tendo ligeira queda. Durante a tarde desta quarta (20/10), os termômetros devem cair para 22°C. A menor temperatura registrada permanece com 16,5°C, no Cercadinho.



Além disso, no Sul de Minas, mais precisamente em Monte Verde, registrou-se durante a madrugada de hoje a mínima do estado, com 9,2°C. Já a máxima deverá ocorrerá na Região Norte, podendo alcançar os 36°C.



