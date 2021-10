Chuvas fortes deixam mais de 300 cidades mineiras em alerta de perigo

Chuva do tipo 'tromba d'água' inundou os distritos de Amarantina, Cachoeira do Campo, Miguel Burnier e Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto (foto: Prefeitura de Ouro Preto/Divulgação)

Várias regiões de Minas Gerais ainda podem enfrentar mais tempestades com grandes acumulados de chuva nas próximas horas. Pelo menos é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que deixou em estado de "perigo" o Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Vale do Aço, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central e algumas cidades do Triângulo Mineiro.

O alerta fala em chuvas que podem chegar a até 100mm por dia, mas é importante ressaltar que esses alertas já vêm sendo emitidos desde o fim de semana. Isso explica porque o acumulado de chuva em Ouro Preto, por exemplo, foi de 220mm, segundo a Defesa Civil da cidade . O temporal mais forte da noite dessa segunda-feira (18/10) causou alagamentos

Na tarde de hoje, a chuva que atinge desde manhã várias regiões de Belo Horizonte causou vários pontos de inundação. Na Avenida Barão Homem de Mello, a correnteza quase levou um carro . BH não está incluída na lista de alerta para grandes acumulados de chuva, mas para pancadas isoladas que podem chegar a 60mm por dia.

Já Baependi, Camanducaia, Cambuí, Guaxupé, Juiz de Fora, Lavras, Poços de Caldas e Pouso Alegre, por exemplo, correm mais riscos. Os alertas são válidos para até as 10h de amanhã, mas podem ser renovados caso as condições do clima não melhorem.



Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, mas não há probabilidade de chuva de granizo.



A chuva que atinge parte de Minas Gerais é reflexo de uma massa de ar úmida que veio do sul do país no final da semana passada.

Veja quais as cidades em alerta de perigo em MG