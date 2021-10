Morador de Ouro Preto sobre enchente: 'Sobrou a roupa do corpo'

Morador do distrito de Amarantina, em Ouro Preto, Região Central de Minas, o operador de máquinas Ademiro Mansueto mal teve tempo de sair de casa na noite dessa segunda-feira (19/10). Ele está entre as mais de cem pessoas desalojadas pelas inundações provocadas pelo temporal de 220 milímetros que atingiu a região - Leia: Grande BH e outras regiões têm previsão de novas tempestades

"Sobrou praticamente a roupa do corpo, perdi tudo: máquina de lavar, TV, geladeira, fogão. Até os colchões a gente perdeu. Parte do que eu tinha dentro de casa estragou. E a outra parte, a enxurrada carregou", desabafa o pai de família, que mora com a esposa e três filhos de 6, 4 e 3 anos, a menos de 50 metros do Rio Maracujá.O volume de chuvas fez com que o curso d'água transbordasse, deixando um rastro de destruição em ao menos cinco distritos de Ouro Preto.