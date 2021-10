BH teve dia de outubro mais chuvoso de sua história nesta segunda (18/10)

Agentes da BHTrans orientam belo-horizontinos: BH nunca teve um dia tão chuvoso em outubro como o de ontem (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Belo Horizonte teve o dia de outubro mais chuvoso de sua história nessa segunda-feira (19/10), segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Inmet, a estação meteorológica do Bairro Santo Agostinho registrou precipitação de 80,2 milímetros, o que equivale a 76,5% da média histórica de todo o mês em apenas 24 horas.O recorde anterior era de 22 de outubro de 2009, quando caíram 78,5 milímetros de pluviosidade, segundo o Inmet. E há uma explicação técnica para tanta chuva em Minas Gerais já em outubro.“Um sistema frontal se aproximou pelo litoral do Sudeste e organizou uma zona de convergência (Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS) de umidade sobre grande parte do Brasil, então canalizou a umidade da região amazônica para praticamente todo Centro-Oeste e Sudeste. É raro isso acontecer nessa época do ano”, afirma o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Inmet.A zona de convergência explicada por Lizandro nasce a partir da interação de diferentes correntes de ar de vários sistemas meteorológicos do planeta. Esse fenômeno temporal, no entanto, costuma acontecer a partir de meados de novembro.“Estávamos discutindo hoje com colegas meteorologistas que, possivelmente, vai ser o outubro mais chuvoso da história (de BH). Tem essa chance”, afirma Lizandro Gemiacki.Segundo o especialista, a zona de convergência deve se estender por mais cinco dias em Minas Gerais. Portanto, o fim de semana também deve ser de precipitação.A Defesa Civil alertou para risco geológico em Belo Horizonte. De acordo com o aviso da manhã desta terça, há oito regionais sob grande ameaça de deslizamentos, desabamentos e acidentes em decorrência das chuvas que atingem a cidade.São elas: Pampulha, Nordeste, Noroeste, Leste, Oeste, Centro-Sul, Norte e Barreiro. Em Venda Nova, o risco é moderado.As principais recomendações de segurança aos moradores durante os temporais são:Ao menor sinal de perigo, a pessoa deve ligar para o 199.