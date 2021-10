Em 3 horas, choveu metade do esperado para todo o mês de outubro em BH

Ruas alagas no Bairro São Geraldo, em BH. Em três horas, choveu metade do esperado do mês na cidade (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press) Das 18h às 21h desta segunda-feira (18/10), choveu mais da metade do esperado para os 31 dias de outubro em cinco, das nove regionais de Belo Horizonte. O volume médio acumulado em toda a cidade nesse intervalo de três horas foi de 49,4%. O total previsto para o mês era de 104,7mm.









O maior acúmulo da noite foi registrado na Região leste, com 93,2mm (89%). Na sequência do ranking vêm Nordeste, com 61,2mm (59%), Oeste com 59,2 (57%), Noroeste, com 57,4 (55%), Centro-Sul, com 57 (54%), Barreiro, com 38,2 (37%), Norte 32,6 (31%) e Venda Nova com 14,6mm (14%).





Acumulado mensal





Nos últimos 18 dias, o volume de chuvas em alguns pontos da cidade já é o dobro do previsto para outubro. É o caso das regiões Leste, onde chovel 219,2 desde o dia 1°, ou seja 209,4% esperado. Veja as outra regiões: