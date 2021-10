BH: carros ficam presos em alagamento na Via Expressa; veja outros pontos

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (18/10) pegou motoristas e pedestres de surpresa. Vários veículos ficaram presos em pontos de alagamento pela capital mineira. Em alguns casos, militares do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados.

Na Região Oeste de Belo Horizonte, a Avenida Francisco Sá tem relatos de alagamento. Já na Via Expressa, na altura do Bairro João Pinheiro, na Região Noroeste de Belo Horizonte, vários veículos ficaram presos em um grande ponto de alagamento. Os bombeiros foram acionados, uma vez que um homem estaria pendurado em um poste da via e dois idosos presos em um veículo.