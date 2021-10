BH: chuva forte faz Defesa Civil interditar ruas por risco de alagamento

Rua Joaquim Murtinho, na Região Centro-Sul de BH, registra alagamento na noite desta segunda-feira (18/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)









Já na Região Nordeste de BH o principal ponto de risco é no Bairro Ribeiro de Abreu, por causa do Córrego do Onça. Por lá, a Defesa Civil bloqueou o trânsito na Rua Areia Branca.





Outro ponto bloqueado pela Defesa Civil foi a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, popularmente conhecida como Atlântida. O córrego Ressaca é a principal ameaça da Região da Pampulha. Por isso, o órgão municipal classificou a via com risco alto de transbordamento no decorrer da próxima hora.





Vídeos enviados para o Estado de Minas mostram a situação da chuva em Belo Horizonte. Na Avenida Olegário Maciel, no Bairro Santo Agostinho, a enxurrada era fácil de ser percebida por causa dos carros estacionados, uma vez que a força da água ia de encontro com os pneus.









Na Região Oeste, a situação não é diferente. No Bairro Vila Oeste, a chuva também era forte. Perto dali está localizado o Córrego Ferrugem, no limite com Contagem. A Defesa Civil orienta para que motoristas e pedestres evitem as ruas próximas, principalmente a Avenida Tereza Cristina.

A chuva forte que atinge Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (18/10) fez a Defesa Civil da capital mineira interditar três vias por risco de alagamento. As ruas estão localizadas nas regiões Centro-Sul, Nordeste e Pampulha.