Defesa Civil emite alerta de risco geológico alto para a Região Leste de BH

Alerta de risco geológico para a Região Leste é válido até quarta-feira (20/10) (foto: Defesa Civil/Divulgação) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite desta segunda-feira (18/10), um alerta de risco geológico para Região Leste de Belo Horizonte. O alerta vale até quarta-feira (20/10).









Segundo o órgão, em virtude da tendência de chuvas nas próximas 24 horas, há risco de deslizamentos, desabamentos e acidentes. A população, portanto, deve ficar atenta a sinais como: trinca em paredes, água empoçada no quintal, emperramento de portas e janelas, rachaduras no solo, água minando da base de barrancos, além da inclinação de postes e árvores.





As principais recomendações de segurança aos moradores durante os temporais são:





Inserção de calha no telhado

Eliminação de vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Evitar jogar lixo ou entulho em encostas

Evitar descarte de esgoto em barrancos.

Não fazer queimadas

Ao menor dinal de perigo, o morador deve ligar para o 199.

Canais de alerta

Os alertas de risco da Defesa Civil estão disponíveis em diversos canais. Para receber informações via SMS, basta que o usuário envie uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será disparada na sequência. O serviço não tem custo.





Quem preferir também pode acompanhar as mensagens por meio das redes sociais, tais como Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram, no endereço: defesacivilbh.