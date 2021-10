Seis regionais de BH já superaram média histórica de chuvas de outubro

Vista da Praça do Papa, no Centro-Sul de BH, uma das regiões que bateu a média histórica neste domingo (17/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Mais duas regionais de Belo Horizonte ultrapassaram a média histórica de chuvas para o mês de outubro (104,7 milímetros) neste domingo (17/10): Centro-Sul e Venda Nova.

Agora, são seis no total nesta condição, já que Barreiro, Noroeste, Oeste e Pampulha já haviam superado suas medianas na semana passada.Dessa maneira, só as regiões Norte, Leste e Nordeste ainda não bateram a marca esperada.

Todas as regionais da cidade já registraram alguma quantidade de precipitação, de acordo com o órgão da prefeitura (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Desde o início do mês, o Noroeste de BH concentra a maior parcela de precipitação da cidade: 141,4 mm, 35,1 pontos porcentuais acima da média histórica.



Neste domingo, BH registrou chuva extremamente forte nas regionais Pampulha (27,8 mm), Barreiro (19 mm) e Venda Nova (23,8 mm).



Acumulado de chuvas (em milímetros) no mês de outubro por regional administrativa de BH:

Barreiro: 129,4 (123,6% da média histórica)

Centro Sul: 106,4 (101,6%)

Leste: 97,4 (93,0%)

Nordeste: 101,2 (96,7%)

Noroeste: 141,4 (135,1%)

Norte: 78,4 (74,9%)

Oeste: 121,4 (116,0%)

Pampulha: 137,2 (131,0%)

Venda Nova: 125,4 (119,8%)

Ventos

De acordo com a Defesa Civil, a maior rajada de vento registrada em BH nas chuvas deste domingo foi na Estação Ecológica do Cercadinho, entre a capital e Nova Lima, no Oeste da cidade: 57 quilômetros por hora.Apesar disso, não houve registro de ocorrências de destaque no município, nem mesmo fechamento de vias.