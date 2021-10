Minas tem novo alerta de perigo para chuvas em 214 cidades; veja quais

Tempestade no Noroeste pode ter causado queda de muro em Unaí, que soterrou carros (foto: Página Unaí Denúncia/Reprodução)

O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se veem mais uma vez no centro de um alerta de perigo para tempestades fortes, que podem vir acompanhadas de granizo e vendavais de até 100km/h. O novo aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e é válido até esta segunda-feira (18/10).

O alerta de perigo vale também para as regiões Central, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.

Portanto, moradores de Araguari, Bambuí, Cascalho Rico, Ituiutaba, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia, por exemplo, devem ficar atentos a qualquer sinal de perigo. O solo já encharcado pelas tempestades dos últimos dias pode ceder em áreas de encostas.

Em Unaí, onde também o alerta está ativo, as chuvas podem ter causado a queda do muro de um hipermercado que está em construção. Dois carros e um caminhão foram soterrados, mas ninguém ficou ferido.

Em outros 600 municípios de Minas Gerais, também há um aviso sobre o acumulado de chuva total, de até 60mm. As regiões de perigo também estão incluídas, além do Sul de Minas.

Veja a lista de cidades que podem ter tempestades nas próximas horas