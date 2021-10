Muro de supermercado em construção cai e atinge carros em Unaí

Muro em obras despencou em cima de carros em Unaí (foto: Página Unaí Denúncia/Reprodução)

Dois carros, um caminhão, motos e bicicletas foram atingidas pelo muro de uma obra de um hipermercado na região do Parque de Exposições de Unaí, no Noroeste de Minas, nesse sábado (16/10).

LEIA MAIS 12:45 - 17/10/2021 Minas tem novo alerta de perigo para chuvas em 214 cidades; veja quais Segundo moradores, a estrutura pode ter desabado por causa das fortes chuvas que atingem a região. Na hora do incidente, inclusive, chovia. Os veículos estavam estacionados na área de uma cooperativa vizinha ao novo empreendimento.

Apesar dos veículos estacionados, não havia ninguém dentro deles. Houve apenas prejuízos materiais.

Toda a estrutura cedeu, levando também uma grande quantidade de lama para as vias do entorno do Parque de Exposições.

A Defesa Civil foi acionada e deve fazer uma nova vistoria nesta segunda-feira (18/10) para verificar se o que sobrou do muro tem condições de ser mantido, ou se tudo precisará ser refeito. O trabalho de remoção dos escombros deve ser concluído nas próximas horas.

O Estado de Minas tenta localizar dono do hipermercado para comentar o incidente, mas ainda não conseguiu contato. Assim que houver alguma resposta, este texto será atualizado.