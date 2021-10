BH ainda pode ter chuva forte neste domingo; confira a previsão do tempo

Vista da Pampulha com a igreja de São Francisco de Assis ao fundo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A/Press)

Na manhã deste domingo (17/10), a Defesa Civil de Belo Horizonte reforçou o alerta de possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O volume de chuva esperado varia entre 20 e 40 milímetros. O alerta é válido até as 8h de segunda-feira (18/10). Na manhã deste domingo (17/10), ade Belo Horizonte reforçou ode possibilidade decom raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O volume de chuva esperado varia entre 20 e 40 milímetros. O alerta é válido até as 8h de segunda-feira (18/10).





O órgão também informou que a mínima registrada na capital mineira foi de 18ºC e a máxima está estimada em 28ºC, com %u200Bumidade relativa mínima em torno de 50% à tarde.

8h25 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de segunda-feira (18).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/FMWVHx2GJh %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) October 17, 2021

Segundo o órgão, a previsão meteorológica indica céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva





Com a aproximação de uma frente fria vinda do Sul do país, o domingo será abafado e com possibilidade de chuva forte em boa parte do estado.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa instabilidade permanecerá pelo menos até a próxima quarta-feira (20/10) e o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas.





"A previsão é de chuva em todo o estado com momentos de abertura na faixa Norte e Leste e pancadas de chuva na Região Metropolitana, Triângulo, Central, Oeste, Sul e Zona da Mata", destaca a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.