Defesa Civil alerta para chuva forte em Belo Horizonte no fim de semana

A partir da manhã deste sábado (16/10), podem ocorrer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em Belo Horizonte. O alerta da Defesa Civil da capital é válido até as 8h de domingo (17/10).

O volume de chuva esperado varia entre 30 e 50 milímetros, com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h, segundo o órgão.

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo segue instável em boa parte de Minas Gerais neste fim de semana. As temperaturas continuam elevadas, com sensação de tempo abafado, podendo chover a qualquer hora do dia.